شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يختتم أولمبياد باريس بمجازفة بهلوانية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تقارير أن الممثل العالمي الشهير "توم كروز" سيختتم دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، يوم 11 أغسطس الجاري، وذلك بحيلة ملحمية ومجازفة مبتكرة ستجعله ينقل الشعلة والعلم الأولمبي إلى "لوس أنجلوس" التي ستستضيف الأولمبياد لعام 2028.

ووفقا لموقع TMZ فإن مجازفة "توم كروز" ستتضمن نزوله بالحبال من أعلى قمة ملعب فرنسا ثم الهبوط في الملعب حاملا العلم الأولمبي الرسمي لأولمبياد 2028 التى تستضيفها مدينة "لوس أنجلوس" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن المخطط لهذه الحيلة هو أن يهبط توم كروز بمظلة في وسط ملعب "استاد دو فرانس" وهو يحمل العلم الأولمبي، ومن ثم يتم عرض فيديو مدته دقيقتين يظهر فيه كروز داخل "طائرة نفاثة" حاملًا العلم لنقله إلى بلاده، ثم يقفز مرة أخرى من الطائرة على شعار مدينة هوليوود الشهير.



توم كروز أثناء التصوير

وحصل مؤخرا النجم الكبير توم كروز على لقب فارس الفنون والآداب من الجمهورية الفرنسية على خلفية بطولة أولمبياد باريس 2024 المقامة حاليا فى العاصمة الفرنسية، وجاءت الجائزة تكريما على تصوير لفيلم "Mission Impossible" فى باريس عام 2017 الذى سلط الضوء على العاصمة الفرنسية آنذاك.

وسبق وتبرع كروز فى 2022 بمبيعات التذاكر لفيلم "Top Gun: Maverick" للجمعيات التى تساعد الجنود الجرحى والعائلات التى تضررت من إصابات عوائلهم فى الحروب.