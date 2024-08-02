شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة الليبية خدوجة صبرى: سميحة أيوب أول من استقبلنى عندما جئت لمصر والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفنانة الليبية خدوجة صبرى خلال ندوة تكريم سيدة المسرح العربى سميحة أيوب بالمهرجان القومى للمسرح: سعيدة جدا بالاحتفال بنجمتنا الكبيرة سيدة المسرح العربى سميحة أيوب وأنا فنانة ليبية مصرية شكراً لمصر، فعندما جئت لمصر كان الوطن مجروحا وحينها فكرت أذهب لأكثر مكان أمان ولم أجد سوى مصر، وأول من استقبلنى كانت السيدة سميحة أيوب وكبرت علاقتنا وصاحبتها في العديد من المهرجانات واستفدت منها كثيراً، شكراً لمصر ولكي كل الحب والإحترام.

وقالت الفنانة سميرة عبد العزيز: إذا كان لي وجود في الوسط الفني فأساسه مساندة سميحة أيوب، فأنا إسكندرانية وكنت بمثل هناك، وعندما شاهدني كرم مطاوع طلبني في مسرحية للمسرح القومي، وفي أول يوم بالبروفات البنات في المسرح القومي كانوا يشعرون بالضيق لأنني قادمة من الإسكندرية وبدأوا بالفعل يضايقوني ولاحظت ذلك سيدة المسرح العربي وطلبت مني أن أجلس بجوارها كي تحميني منهم ومن يومها وأنا جالسة بجوارها، ساندتني وهي أساس وجودي ف الوسط الفني بحبها من كل قلبي، هي إنسانة عظيمة فناً وإنسانياً وأخلاقاً أنتي عظيمة جداً ياأستاذة سميحة.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، ويستمر حتي يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.