شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة فهمى: رجعنا من الأردن بجائزتين كنا نتمناهما من مهرجان جرش للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة عايدة فهمي عن سعادتها الكبيرة بعد حصول عرض "فريدة" على جائزتين من مهرجان جرش للمونودراما، وكتبت عبر حسابها على "فيس بوك"، "رجعنا من الأردن الحمد لله معانا جايزتين كنا نتمناهم من مهرجان مهم وهو مونودراما جرش".



عايدة فهمى

وأضافت عايدة فهمي، "أولاً شكراً على كل التهاني والمباركات من حبايبنا وزمايلنا وكل الناس اللى فرحانة بجد لحصول مصر علي الجوايز، وأعتذر لو مقدرتش أرد علي كل شخص باسمه لأن مكنش عندنا نت معظم الوقت، فارجو قبول اعتذاري ..شكرا من القلب".

وفاز العرض المسرحي فريدة من إنتاج مسرح الطليعة بقيادة المخرج عادل حسان، التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، بجائزتين خلال مشاركته بمهرجان جرش للمونودراما فى الأردن، والذي أقيم فى الفترة من 27 يوليو وحتى 1 أغسطس، وهما جائزة أحسن ممثلة للفنانة عايدة فهمي، وأحسن مخرج للمخرج أكرم مصطفى.

يشار إلى أن هذه المشاركة للعرض المسرحى "فريدة" تعد المشاركة الثالثة بالأردن، حيث تم تقديمه ضمن الاحتفالات الخاصة باختيار مدينة إربد عاصمة الثقافة العربية لعام 2022، وشهد العرض نجاحا كبيرا، فضلا عن مشاركته في الدورة الأولي من مهرجان الزرقاء الدولي للمونودراما بالأردن أيضا خلال أغسطس 2023، كما قدم لعدة مواسم بالقاهرة بقاعتي صلاح عبد الصبور وزكي طليمات بمسرح الطليعة، وشهد نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا طوال سنوات عرضه التى تخطت الثلاث سنوات.