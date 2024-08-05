شكرا لقرائتكم خبر عن رامى إمام وأحمد خالد موسى ويوسف الأشقر يشاركون فى عزاء منتجى سينرجى والان مع تفاصيل الخبر

حضر منذ قليل المخرج رامي إمام، والمخرج أحمد خالد موسى، وبصحبته الممثل يوسف الأشقر، والفنانة وفاء عامر وشقيقتها أيتن عامر إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء في منتجى شركة سينرجى الراحلين حسام شوقى، فتحى إسماعيل، محمود كمال، تامر فتحى.

فيما حضر منذ قليل الفنانون خالد الصاوى، أحمد السعدنى، صلاح عبد الله، داليا مصطفى، شيرى عادل، فتحى عبد الوهاب، وأحمد السقا، محمد إمام، باسم سمرة، ليلى علوى، إلهام شاهين، المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، أحمد عيد، أحمد صفوت، المنتج طارق الجناينى، المنتج أحمد الجناينى، كريم عفيفى، دعاء حكم، هبة عبد الحكيم، المؤلف ناصر عبد الرحمن، سامى مغاورى، المخرج إبراهيم فخر، إيناس على.

ويشهد العزاء حضور عدد كبير من الفنانين حيث حضر فى وقت سابق كلاً من: محمد هنيدى، إسعاد يونس، يوسف الشريف، ماجد الكدوانى، درة وزوجها، أحمد زاهر، ماجد الكدوانى، أحمد بدير، فتوح أحمد، المنتجة دينا كريم، ميرهان حسين، رياض الخولى، عادل حقى، المخرج محمد النقلى، عبيرمنير، المخرج محمد بكير، محمود البزاوى.

كما قدم واجب العزاء: أمير كرارة، هند صبرى، جومانا مراد وزوجها، وفاء عامر، الإعلامي محمد مصطفى شردى، الفنان عماد زيادة، المؤلف عمر عبد الحليم، تامر نبيل، أحمد وفيق، محمد لطفى، محمد كيلانى، أشرف عبد الباقى، كريم محمود عبد العزيز، خالد سليم، خالد زكى، كارولين عزمى.

وقدم واجب العزاء أيضاً: إدوارد، ميرنا نور الدين، الكاتب عمرو محمود ياسين، المخرج عمرو سلامة، المنتج جمال العدل كلوديا حنا، عايدة رياض، المؤلف هانى سرحان، فيدرا، المؤلف إياد صالح، المخرج شادى على، مدير التصوير محمد عز العرب، المخرج ماندو العدل، المطرب سامح يسرى.

ووصل إلى المسجد مبكراً للمشاركة فى العزاء كل من: النجم كريم عبد العزيز والنجم مصطفى شعبان ووقف الثنائي في سرداق عزاء الرجال لتلقى العزاء مع أحمد العوضى وعصام السقا وآخرين، وحضرت كذلك النجمة ياسمين عبد العزيز ووقفت في سرادق السيدات للمشاركة فى تلقى العزاء.

كما حضر من الفنانين: إسلام جمال، ليلى عز العرب، أحمد عبد الله، إيهاب فهمى، يسرا وجيه، المخرج بيتر ميمى، السيناريست عبد الرحيم كمال وعدد من المنتجين الفنيين ومديرين الإنتاج منهم المنتج الفنى مصطفى الغزولى، المنتج عمرو كمال.



إدوارد



الفنان إدوارد



المخرج عمرو سلامة



جمال عبد الناصر وفاطمة الكاشف



عايدة رياض



عمرو سلامة



فيدرا