شكرا لقرائتكم خبر عن Adele توقف حفلها بألمانيا لمشاهدة نهائى سباق 100 متر للسيدات فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت النجمة العالمية أديل – Adele، حفلها في مدينة ميونيخ الألمانية، لمشاهدة المباراة النهائية لسباق 100 متر للسيدات في أولمبياد باريس 2024 المقامة حاليًا في المدينة الفرنسية.

ووفقًا لفيديوهات انتشرت بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا، فإن النجمة الحائزة على الجرامي، أوقفت حفلتها ضمن جولتها في ميونخ الألمانية لتعرض سباق 100 متر للسيدات على شاشات عملاقة في ساحة Messe München الخارجية التي تتسع لـ 80 ألف مقعد.



أديل من حفلها في المانيا

وفازت ريتشاردسون من فريق الولايات المتحدة بالميدالية الفضية في النهاية بزمن 10.87 ثانية، وحصلت زميلتها في الفريق ميليسا جيفرسون على الميدالية البرونزية بزمن 10.92 ثانية. كانت جوليان ألفريد من سانت لوسيا هي التي فازت بأول ميدالية ذهبية لبلادها بزمن 10.72 ثانية.

وعلى جانب آخر، ينتظر عشاق ومحبو المغنية العالمية أديل تصوير فيلم يحكى قصة حياة خطيبها الجديد ريتش بول، وفقًا لموقع "ديلى ميل"، وأعلنت المغنية أديل، 36 عامًا، ومؤسس مجموعة Klutch Sports Group، 42 عامًا، اللذان كانا على علاقة منذ عام 2021، خطوبتهما سرًا يوم الخميس بعد أن تقدم لها بطلب الزواج في مسقط رأسها، توتنهام في شمال لندن.