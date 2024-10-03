ماذا قال عبدالعزيز مخيون عن الراحل أحمد ذكي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان عبدالعزيز مخيون، عن ذكرياته مع الفنان الراحل أحمد زكي .

وقال مخيون، ببرنامج "تفاصيل": "الله يرحمه أحمد، كان هناك تشابه بينا في حياتنا وكنا بدأنا شوية مظلومين، ولكن تجاوزنا الأمور دي لأن الوسط الفني فيه قسوة شوية في التعامل وتعرضنا لها في بداية حياتنا".

واستكمل: "كنا متشابهين في أننا جايين من الأقاليم.. أنا جاي من البحيرة وهو جاي من الشرقية، وكنا متشابهين في نظرتنا للتمثيل، واحنا بنحبه وده ولد ألفه بيني وبين أحمد، ومكنش بيحس إني غريب عليه وغريب عليا، علشان كده كنا متألفين ومتعاونين مع بعض وده بيطلع صورة حلوة على الشاشة".

وأضاف: "مصر ولادة، ولكن ولادة الفنان أو المبدع أو الأديب أو الكاتب مش سهلة فهي تتطلب ظروف ومناخ سياسي وإجتماعي معين، فالمرحلة التي نمر بها حاليا الظروف فيها غير مواكبة إنها تعوض أي أديب أو فنان بنفقده".

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