بعد التهديدات الإرهابية.. تايلور سويفت تستأنف جولتها الموسيقية في لندن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعود المغنية الأميركية‭ ‬تايلور سويفت لتقديم عروضها غدا الخميس في لندن مستأنفة أكبر جولة موسيقية على الإطلاق في العالم وسط إجراءات أمنية مشددة بعد إلغاء ارتباطاتها الأسبوع الفائت في فيينا في أعقاب إحباط مخطط لشن هجوم مستوحى من تنظيم الدولة الإسلامية المتشددة.

وقالت الشرطة البريطانية إنه لا يوجد ما يشير إلى أن ما جرى في فيينا سيؤثر على الحفلات الخمس التي ستحييها سويفت في ملعب ويمبلي ومن المقرر تشديد الإجراءات الأمنية، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

وسيمر المعجبون في طريقهم إلى ملعب ويمبلي عبر أجهزة الكشف عن المعادن، ولن يُسمح لهم إلا بإحضار حقيبة صغيرة واحدة. وسيحظر إدخال العبوات الزجاجية، المعدنية، أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمظلات.

وحذر منشور على الموقع الإلكتروني لملعب ويمبلي من أن “الأمن سيبعد أي شخص يتسكع خارج الملعب”.

وقالت تايلور سويفت في وقت سابق إن خوفها الحقيقي كان بشأن الخطر الذي يهدد معجبيها بعد هجومين على حفلين موسيقيين عام 2017 تمثلا في إطلاق نار في مدينة لاس فيغاس وتفجير انتحاري في مانشستر بإنكلترا، ما استدعى إعادة التفكير في كيفية تأمين السلطات البريطانية للحفلات الكبيرة.

وأضافت أن الهجومين جعلاها “مرعوبة” من الاستمرار في الجولة ودفعاها إلى المزيد من التخطيط واتخاذ تدابير سلامة إضافية.