كارمن سليمان توجه رسالة لجمهور حفلها في افتتاح مهرجان القلعة الدولي: "كنتو حلوين قوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

نشرت الفنانة كارمن سليمان فيديو قصير لها أثناء إحيائها حفل الافتتاح بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ووجهت كارمن رسالة للجمهور الذي حضر حفلها في افتتاح المهرجان، وكتبت: "كنتوا حلوين قوي ومحليين الحفلة.. أشوفكم تاني قريب".

والجدير بالذكر أن مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته 32، بدأ يوم الخميس الموافق 15 أغسطس الحالي، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس، بمشاركة عدد كبير من نجوم الموسيقى والغناء، ومنهم مدحت صالح وهاني شاكر وهشام عباس والموسيقار عمر خيرت، وأيضا المطرب حمزة نمرة.