الامارات | 20 عاماً على تأسيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 عاماً على تأسيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين، الاحتفالية التي نظمها مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيسه.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالدور الحيوي الذي يقوم به مركز محمد بن راشد لإعداد القادة في تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل، بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات، ويرسخ ريادتها عالمياً في المجالات كافة.

وقال سموه: «20 عاماً منذ بداية المركز، أسهم خلالها في تخريج أكثر من 850 قيادياً إماراتياً في مختلف القطاعات والتخصصات».

وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بخريجي البرامج القيادية الأربعة، قائلاً: «نحتفل اليوم بجيل جديد من القادة المتميزين المؤهلين لتحمل مسؤولياتهم في قيادة وابتكار المستقبل.. ونتطلع إلى مساهماتهم الفعّالة في مختلف المجالات التي يعملون فيها.. ونحن على ثقة بأنهم سيكونون على قدر المسؤولية لقيادة بلادنا نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً».

وأضاف سموه: «ماضون في تطوير برامج متكاملة لإعداد جيل من القادة، يتمتعون بروح المبادرة، والشجاعة في اتخاذ القرارات، والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، وابتكار حلول جديدة لتحديات اليوم والغد، لتبقى دولتنا دائماً في المقدمة».

من جانبه، أكد رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، محمد بن عبدالله القرقاوي، أن النجاحات النوعية التي حققها مركز محمد بن راشد لإعداد القادة على امتداد عقدين، ترجع بالدرجة الأولى إلى قدرة المركز على تطبيق منظومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقيادة، ورؤية سموه الاستراتيجية للارتقاء الدائم بالكوادر الوطنية، بما يعزز المكتسبات الحضارية والتنموية لدولة الإمارات، وسعيها لتأهيل قادة المستقبل وتزويدهم بالمعارف والعلوم والخبرات العملية، وتمكينهم من تلبية تطلعات شعبها، وترسيخ مكانتها العالمية المرموقة.

وقال: «الاحتفال بمرور 20 عاماً على تأسيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، هو احتفال بالمنجز الفارق الذي أحدثه المركز في حاضر ومستقبل دبي ودولة الإمارات، وقد أصبح المركز منصة ملهمة في المنطقة لكيفية بناء الكوادر الوطنية، وتطوير قدراتها ومهاراتها القيادية، للاستجابة للاستحقاقات التنموية، واتخاذ القرار، والتعامل المبتكر مع التحديات، وهو ما أثبته مئات القياديين الإماراتيين الذين تخرجوا في المركز، وأسهموا في تطوير العمل الحكومي والمؤسسي، وقيادة مشاريع تحولية في مختلف القطاعات الحيوية»، منوهاً بأن المركز أطلق دورات تدريبية قيادية بالتعاون مع 300 خبير قيادي محلي وعالمي، و55 جامعة عالمية.

وتضمنت الاحتفالية، التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي، وحضرها عدد من المسؤولين ومديري العموم وخريجي مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وجمع من ممثلي وسائل الإعلام، ومفكرين وممثلين عن جامعات عالمية، عرض فيلم تسجيلي قصير لأبرز إنجازات المركز منذ تأسيسه، والذي نجح في ترسيخ مكانته ضمن أفضل المراكز عالمياً في عملية تطوير القيادات.

وشهدت الاحتفالية أيضاً إطلاق فيلم وثائقي قصير، يضيء على جوانب من فترة تدريب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في كلية مونز العسكرية البريطانية، التي تعد اليوم جزءاً من أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية.

وتضمنت الاحتفالية جلسة حوارية بعنوان «ومضات قيادية من مدرسة محمد بن راشد»، استعرضت خلالها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، والفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الدروس القيادية في مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقصصاً ومواقف تبرز الجانب الإنساني والشخصي لسموه، ومدرسته الفريدة في القيادة، وحكمته في التعامل مع التحديات وتحقيق الأهداف.

كما شهدت الاحتفالية جلسة بعنوان «ما الذي يجعل القائد عظيماً؟»، للبروفيسور روي كاساغراندا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أوستن الأميركية، وجلسة تحت عنوان «محمد بن راشد آل مكتوم في الأرشيف البريطاني»، للكاتب غريم ويلسون.

كما تضمنت الاحتفالية تخريج منتسبي الدفعة السادسة من برنامج «القيادات المؤثرة»، والدفعة الثانية من برنامج «قيادات دبي»، والدفعة الأولى من برنامج «قيادات دبي الاقتصادية»، والدفعة الثانية من برنامج «دبي لإدارة الشركات العائلية»، وذلك بعد أن أنجزوا كل متطلبات البرامج.

وضمت الدفعة السادسة من برنامج «القيادات المؤثرة» 27 منتسباً من مؤسسات حكومية وخاصة، حيث يهدف البرنامج الذي تم إطلاقه في عام 2017، إلى تطوير وتعزيز المهارات القيادية لدى القادة الإماراتيين الطموحين، وتأهيلهم للمناصب القيادية، وإدارة المشاريع الاستراتيجية والتحولية في دولة الإمارات.

واستهدف البرنامج تطوير ثماني قدرات قيادية أساسية لدى المتدربين، هي الاستشراف الاستراتيجي، والمواطنة العالمية، والتفكير الريادي، والشغف والالتزام، وخلق القيمة، والتنوّع والإشراك، والاهتمام بالإنسان أولاً، وتنمية المرونة والفضول، وهي الركائز الرئيسة التي تقوم عليها منظومة محمد بن راشد للقيادة.

كما تضمن البرنامج مساقات تدريبية غطت الأنشطة النظرية والعملية لتنمية المهارات الفكرية والبدنية المطلوبة في شخصية القيادي، فيما حظي كل منتسب بموجه تنفيذي قدم له الدعم والإرشاد لتطوير قدراته القيادية.

ويحاكي برنامج «القيادات المؤثرة» في مساقاته المتقدمة أحدث التوجهات العالمية في تخصص تأهيل وإعداد قيادات متميزة، وتم تصميمه بالاستناد إلى مقومات المنظومة القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الهادفة إلى تنمية كفاءات وقدرات القيادات الشابة من الإماراتيين في مجالات التفكير الإبداعي، والتعامل مع المتغيرات المتسارعة والابتكار الريادي.

ويعتمد البرنامج على أسس التعلم من خلال التجارب الحيّة، حيث تم تنظيم رحلات دولية تدريبية في علوم القيادة للمنتسبين إلى البرنامج، بهدف تطوير مهاراتهم وتبادل المعرفة والخبرات، من خلال التعلم العملي والتفاعل مع خبراء وقادة من مختلف الثقافات والخلفيات، إضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات والأنظمة المتبعة في البلدان الأخرى، ما يساعد القادة على تطوير وتحسين أعمالهم، كما تم تنظيم جلسات حصرية للمنتسبين للبرنامج مع صنّاع القرار، بهدف التعلم من تجاربهم القيادية.

وضمت الدفعة الثانية من برنامج «قيادات دبي» 20 منتسباً، حيث يستهدف البرنامج الذي تم إطلاقه في عام 2020، إعداد كفاءات حكومية من قيادات الصف الثاني، ممن رشحهم مديرو العموم في دوائر دبي ليكونوا مساعدين ونواباً لهم، لضمان وجود قيادات مؤهلة قادرة على مواصلة مسيرة البناء بالروح والثقافة القيادية نفسها.

وضمت الدفعة الأولى من برنامج «قيادات دبي الاقتصادية» 27 منتسباً.

ويهدف البرنامج الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عام 2023، إلى تأهيل جيل جديد من الكوادر الوطنية لقيادة قطاعات دبي الحيوية، وتزويدهم بأحدث التوجهات والخبرات العالمية.

وخضع منتسبو البرنامج لتدريبات عملية استهدفت صناعة قادة يمتلكون فكراً ريادياً، ومهارات إدارية لابتكار حلول رائدة، تستطيع ترجمة الخطط الاستراتيجية إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع.

وتضمن البرنامج لقاءات وخلوات جمعت بين المنتسبين وشخصيات اقتصادية عالمية، حيث وفر البرنامج منصة للحوار أتاحت للقيادات الشابة الاستفادة من خبرات وتجارب ودروس نجاح هذه النماذج، وضمت الدفعة الثانية من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية 32 منتسباً.

ويسعى البرنامج الذي أطلقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في عام 2023، إلى تمكين وتطوير مهارات الصف الثاني من قادة الشركات العائلية، لضمان استمرارية هذه الشركات، وتخطيط التعاقب على ملكيتها وإدارتها، وذلك بغية إعداد وتطوير مهارات الإدارة الفعالة، والارتقاء بممارسات الحوكمة في الشركات العائلية.

ويعزز البرنامج تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تأهيل الصف الثاني في الشركات العائلية، بما يرسّخ التفاعل مع مكونات القطاع الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات، ويرفع مستوى التنافسية، من خلال استثمار الموقع الاستراتيجي المتفرد والمتميز لدبي، وبنيتها التحتية المتطورة، لكي تظل الوجهة المفضلة لكبرى الشركات العالمية.

ويهدف المركز إلى «إعداد قادة الغد»، كما يسعى إلى تحديد وبناء وتطوير القيادات الإماراتية على كل المستويات، عبر برامج نوعية وأنشطة هادفة، تسهم في تأهيل شخصيات قيادية تتمتع بمهارات حيوية متنوعة، وتستطيع التكيف مع المستجدات، والتعامل مع التغيرات بمرونة وذكاء، وتتمتع بالكفاءة وسعة الاطلاع التي تؤهلها لاتخاذ قرارات جوهرية، وابتكار الحلول لتحديات المستقبل.

محمد بن راشد:

• نحتفل اليوم بجيل جديد من القادة المتميزين والمؤهلين لتحمل مسؤولياتهم في قيادة وابتكار المستقبل.. ونحن على ثقة بأنهم سيكونون على قدر المسؤولية لقيادة بلادنا نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.

• مركز محمد بن راشد لإعداد القادة خرّج خلال 20 عاماً أكثر من 850 قيادياً إماراتياً في مختلف القطاعات والتخصصات.

• توجيهاتنا واضحة في تطوير برامج متكاملة لإعداد جيل من القادة، يتمتعون بروح المبادرة، والشجاعة في اتخاذ القرارات.. وابتكار حلول جديدة لتحديات اليوم والغد، لتبقى الإمارات دائماً في المقدمة.

• الاحتفالية تضمنت جلسة بعنوان «ما الذي يجعل القائد عظيماً؟»، للبروفيسور روي كاساغراندا، وجلسة «محمد بن راشد آل مكتوم في الأرشيف البريطاني»، للكاتب والباحث غريم ويلسون.

• لطيفة بنت محمد وضاحي خلفان ومطر الطاير استعرضوا خلال جلسة «ومضات قيادية من مدرسة محمد بن راشد» الدروس القيادية في مسيرة نائب رئيس الدولة.

6 توجهات

يقدم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة برامج متخصصة لإعداد القادة الإماراتيين في القطاعين الحكومي والخاص، على مستوى كل الصفوف القيادية الإدارية والفنية والتخصصات المهنية، حيث يشرف على تصميم برامج ذات جودة عالية، تخرّج قادة مؤهلين من ذوي الكفاءات، بشهادات ذات قيمة أكاديمية ومهنية لتوفير فرص استمرارية التعليم والتدريب المهني في كل المجالات.

وتراعي برامج مركز محمد بن راشد لإعداد القادة في أحدث نماذجها التدريبية والتطويرية، ومحتواها المعرفي، ستة توجهات عالمية جديدة في مجال التأهيل المتقدم للقيادات الفاعلة، وهي الجانب الإنساني للقيادة في حالات الطوارئ، والتأقلم السريع مع المعطيات الخارجية، واللامركزية القيادية، وأولوية الرقمنة، وتحييد الغموض في عمليات اتخاذ القرار، والإيجابية والمثابرة.

ويتم تصميم البرامج القيادية التي يقدمها المركز بالتعاون مع نخبة من أفضل الجامعات والمراكز العالمية الرائدة في مجال إعداد القادة، وتغطي مساقات البرامج الأنشطة النظرية والعملية في الاتجاهات القيادية الجديدة.

85 مشروعاً تحولياً

قدم منتسبو برامج مركز محمد بن راشد لإعداد القادة نحو 85 مشروعاً تحولياً مستداماً لمواجهة بعض التحديات في القطاعات الحيوية، والتي عملوا على تطويرها خلال فترة تأهيلهم في البرامج المختلفة التي يقدمها المركز، بهدف تقديم حلول مبتكرة ومستدامة.

850 خريجاً

يشكّل تخريج منتسبي البرامج الأربعة تتويجاً لمسيرة مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، الذي خرّج منذ تأسيسه أكثر من 850 شخصية قيادية إماراتية في مختلف القطاعات والتخصصات، تسهم على نحو فعال في الارتقاء بالمسيرة التنموية في دولة الإمارات، وتحقيق أهدافها المستقبلية وطموحها اللامحدود، منهم سبعة وزراء، و10 وكلاء وزارات، و17 من مديري العموم، و89 من المديرين التنفيذيين والنواب.

وأطلق المركز منذ تأسيسه 14 برنامجاً، تشمل برامج قيادية، هي: القيادات الحكومية، والقيادات التنفيذية، والقيادات الشابة، والقيادات الواعدة، وقيادات النخبة، والقيادات المؤثرة، والبرنامج الدولي للقيادات الإماراتية، وقيادات دبي، إضافة إلى برامج قيادية تخصصية، وهي: القيادات الرياضية، والقيادات النسائية، وقيادات هيئة الطرق والمواصلات، وقيادات دبي الاقتصادية، وبرنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، والبرنامج الدولي للمديرين الحكوميين.

محمد القرقاوي:

النجاحات النوعية لمركز محمد بن راشد لإعداد القادة على امتداد عقدين، ترجع بالدرجة الأولى إلى قدرة المركز على تطبيق منظومة محمد بن راشد للقيادة.