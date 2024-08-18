"مش متشافين ومش متقدرين".. محمود العسيلي يقدم أغنية لقصيرات القامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شوق الفنان محمود العسيلي جمهوره ومتابعيه لأغنيته الجديدة وذلك بمقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي "انستجرام".

وكشف العسيلي أن أغنيته الجديدة ستكون عن قصيرات القامة نظرًا لعدم الاهتمام بهن وعدم تقديرهن على حد قوله، وعلق: "مساء الخير، انا عايز أتكلم في موضوع مهم جدًا، أنا عارف أن انتوا مش متشافين مش متقدرين محدش شايفكوا، محدش واخد باله منكوا، والموضوع ده بجد مضايقني جدًا مع أنكوا كتير اوي، عشان كده أنا قررت أعملكوا أغنية، أغنية للبنات القصيرة بس، احلى ستات وبنات في الدنيا".

الأغنية بعنوان "100 حاجة و50" ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

أحيا محمود العسيلي حفلًا غنائيًا مؤخرًا في الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري ضخم، وقدم باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل الحضور.

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