عمرو عرفة يعلق على احتفال محمد صلاح بهدفه على طريقة شعار "الزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق المخرج الكبير عمرو عرفة على هدف لاعب نادي ليفربول محمد صلاح الذي أحرزه ضد فريق إيبسويتش تاون ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت وانتهت بفوز نادي ليفربول بهدفين مقابل لا شيء.

وأعاد عمرو عرفة نشر هدف محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على "X"، وأشاد خلاله باحتفاله عقب إحراز الهدف الثاني بطريقة "القوس والسهم" وهو ما شبهه البعض بشعار نادي الزمالك، وعلق عمرو عرفة: "صلاح بالقوس والسهم، زملكاوي أصيل".

ومن المعروف عن المخرج عمرو عرفة انتمائه لجماهير القلعة البيضاء نادي الزمالك، ودائمًا ما يعلق على مباريات الفريق سواء محليًا أو قاريًا.

يذكر أن عمرو عرفة يُعرض لها حاليا فيلم "أهل الكهف" بطولة نخبة من نجوم السينما المصرية، بينهم: خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج.

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