ليفربول يرفض مطالب فرانكفورت بشأن مرموش

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى لتفادي الدخول في مزايدة علنية للحصول على خدمات الدولي المصري عمر مرموش، لاعب اينتراخت فرانكفورت، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. يأتي ذلك على الرغم من تلقي مرموش عروضًا من أندية وست هام ونوتينجهام فورست.

وأفادت صحيفة "أنفيلد واتش" بأن ليفربول يحتاج بشدة لجهود مرموش، الذي يتصدر حاليًا قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد ستة أهداف بعد خمس جولات، متقدمًا على نجم بايرن ميونيخ هاري كين، ويُعرف مرموش بقدرته على اللعب في مختلف المراكز الهجومية، لكنه يفضل عادةً اللعب في الوسط.

تُقدر قيمة اللاعب بـ 17.9 مليون يورو، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت، في حين تقدم نوتينجهام فورست بعرض قدره 30 مليون يورو، تم رفضه خلال الصيف الماضي ويُعتقد أن فرانكفورت قد يتطلب عرضًا أكبر للسماح برحيل مرموش.

على الرغم من انتهاء عقد محمد صلاح بنهاية الموسم، يمتلك ليفربول عددًا من الخيارات الهجومية الجيدة، بما في ذلك لويس دياز وكودي جاكبو.

و في وسط الملعب، يتنافس داروين نونيز وديوجو جوتا، ورغم أدائهم المتميز في بعض الأحيان، إلا أنهم تركوا المشجعين يشعرون بالإحباط في لحظات أخرى.

التقرير يشير إلى أن ليفربول قد يجد نفسه مضطرًا لدفع مبلغ أكبر إذا استمرت الأندية الأخرى في الاهتمام بمرموش، لذا فإن النادي يحاول تجنب الدخول في مزايدة قد تؤدي إلى زيادة التكلفة.