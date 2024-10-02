4 من 6.. لاعبو تشيلسي نجوم الجولات في فانتازي الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت 6 جولات من فانتازي الدوري الإنجليزي حتى الآن، وشهدت تلك الأسابيع تألق كبير للاعبي تشيلسي وتحقيقهم الكثير من النقاط.

وكان المصري محمد صلاح نجم الجولة الأولى عندما سجل هدف وصنع آخر مع ليفربول ضد إيبسويتش تاون، وحقق 14 نقطة.

وبدأت هيمنة تشيلسي من الجولة الثانية عندما سجل نوني مادويكي 3 أهداف ضد ولفرهامبتون "20 نقطة"، وعاد صلاح مرة أخرى ليصبح نجم الأسبوع الثالث عقب تسجيل هدف وتقديم تمريرتين حاسمتين ضد مانشستر يونايتد "17 نقطة".

وفي لقطة نادرة، حقق سانشيز حارس تشيلسي أكثر عدد نقاط في الجولة الرابعة من الفانتازي، بعد الحفاظ على نظافة شباكه أمام بورنموث "15 نقطة".

وواصل لاعبو البلوز على الهيمنة على جائزة نجوم جولة الفانتازي، وسجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة ضد وست هام يونايتد في الجولة الخامسة 16 نقطة".

وفجر كول بالمر مفاجأة في الجولة السادسة عندما سجل رباعية في فوز تشيلسي على برايتون بنتيجة 4-2، وحقق 25 نقطة.

وتبدأ الجولة السابعة من فانتازي الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل، بمباراة ليفربول وكريستال بالاس.