عطيات وماهيتاب ونينوتشكا.. تعرف على الأسماء الحقيقية لنجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

قام عدد من نجوم الفن بتغيير أسمائهم، واختيار أسماء فنية، تجد صدى لدى جمهورهم

ونعرض لكم في السطور التالية أسماء بعض النجوم الذين غيروا أسمائهم الحقيقة لأسماء فنية حركية:

ـ زينة اسمها الحقيقي "وسام رضا".

ـ أحلام اسمها الحقيقي "ميساء علي شيخ جاسم".

ـ تحية كاريوكا اسمها الحقيقي "بدوية تحية محمد علي النيداني كريم".

ـ سامو زين اسمه الحقيقي "أسامة محمد الأبرص".

ـ وائل كافوري اسمه الحقيقي "ميشيل إميل كفوري".

ـ أيتن عامر اسمها الحقيقي "سمر أحمد محمد عبد الغفار عامر"

ـ بوسي اسمها الحقيقي "صافيناز مصطفى قدري"

ـ إيمي سمير غانم اسمها الحقيقي "أمل سمير يوسف غانم"

ـ مي عز الدين اسمها الحقيقي "ماهيتاب حسين عز الدين وهبي".

ـ حكيم اسمه الحقيقي "عبدالحكيم عبد الصمد".

ـ فيفي عبده اسمها الحقيقي "عطيات عبدالفتاح إبراهيم".

ـ رجاء الجداوي اسمها الحقيقي "نجاة علي".

ـ كريمة مختار اسمها الحقيقي "عطيات محمد البدري".

ـ نادية لطفي اسمها الحقيقي ""بولا محمد لطفي شفيق".

ـ أنوشكا اسمها الحقيقي "قرتانوس جاربيس سليم".

ـ نور الشريف اسمه الحقيقي "محمد جابر".

ـ ميمي جمال اسمها الحقيقي "أمنية مصطفى جمال".

ـ يسرا اسمها الحقيقي "سيفين محمد سليم".

ـ سمية الخشاب اسمها الحقيقي "سمية سعيد السيد فتيحة".

ـ نيللي كريم اسمها الحقيقي "نيللي محمد السيد عطا الله"

ـ إليسا اسمها الحقيقي "إليسار خوري".

ـ يارا اسمها الحقيقي "كارلا نزيه".

ـ عاصي الحلاني اسمه الحقيقي "محمد"

ـ كاظم الساهر اسمه الحقيقي "كاظم عبدالجبار السامرائي".

ـ لبلبة اسمها الحقيقي "نينوتشكا مانوك كوبليان".

ـ فيروز اسمها الحقيقي "نهاد حداد"

ـ صباح اسمها الحقيقي "جانيت جورج فغالي".