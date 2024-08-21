عطيات وماهيتاب ونينوتشكا.. تعرف على الأسماء الحقيقية لنجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:
قام عدد من نجوم الفن بتغيير أسمائهم، واختيار أسماء فنية، تجد صدى لدى جمهورهم
ونعرض لكم في السطور التالية أسماء بعض النجوم الذين غيروا أسمائهم الحقيقة لأسماء فنية حركية:
ـ زينة اسمها الحقيقي "وسام رضا".
ـ أحلام اسمها الحقيقي "ميساء علي شيخ جاسم".
ـ تحية كاريوكا اسمها الحقيقي "بدوية تحية محمد علي النيداني كريم".
ـ سامو زين اسمه الحقيقي "أسامة محمد الأبرص".
ـ وائل كافوري اسمه الحقيقي "ميشيل إميل كفوري".
ـ أيتن عامر اسمها الحقيقي "سمر أحمد محمد عبد الغفار عامر"
ـ بوسي اسمها الحقيقي "صافيناز مصطفى قدري"
ـ إيمي سمير غانم اسمها الحقيقي "أمل سمير يوسف غانم"
ـ مي عز الدين اسمها الحقيقي "ماهيتاب حسين عز الدين وهبي".
ـ حكيم اسمه الحقيقي "عبدالحكيم عبد الصمد".
ـ فيفي عبده اسمها الحقيقي "عطيات عبدالفتاح إبراهيم".
ـ رجاء الجداوي اسمها الحقيقي "نجاة علي".
ـ كريمة مختار اسمها الحقيقي "عطيات محمد البدري".
ـ نادية لطفي اسمها الحقيقي ""بولا محمد لطفي شفيق".
ـ أنوشكا اسمها الحقيقي "قرتانوس جاربيس سليم".
ـ نور الشريف اسمه الحقيقي "محمد جابر".
ـ ميمي جمال اسمها الحقيقي "أمنية مصطفى جمال".
ـ يسرا اسمها الحقيقي "سيفين محمد سليم".
ـ سمية الخشاب اسمها الحقيقي "سمية سعيد السيد فتيحة".
ـ نيللي كريم اسمها الحقيقي "نيللي محمد السيد عطا الله"
ـ إليسا اسمها الحقيقي "إليسار خوري".
ـ يارا اسمها الحقيقي "كارلا نزيه".
ـ عاصي الحلاني اسمه الحقيقي "محمد"
ـ كاظم الساهر اسمه الحقيقي "كاظم عبدالجبار السامرائي".
ـ لبلبة اسمها الحقيقي "نينوتشكا مانوك كوبليان".
ـ فيروز اسمها الحقيقي "نهاد حداد"
ـ صباح اسمها الحقيقي "جانيت جورج فغالي".