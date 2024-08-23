شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى وهانى سلامة وأحمد عبد العزيز فى عزاء والد زوجة إيهاب فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقيت الفنانة يسرا وجيه زوجة الفنان إيهاب فهمى عزاء والدها بمسجد الحجاز بفيصل، وحرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء منهم، الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وهاني سلامة، وأحمد عبد العزيز، وطارق النهري، وصفاء الطوخي، وفاطمة الكاشف، والفنان محمد محمود، والمخرج عمرو عابدين

وشيع إيهاب فهمى وزوجته الفنانة يسرا وجيه جنازة الراحل أول أمس الثلاثاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص على المشاركة في الجنازة الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، والفنان أحمد السعدنى، والمخرج خالد جلال والسيناريست عمرو محمود ياسين، المخرج أحمد شفيق، الفنان محسن منصور.

وتوفي والد الفنانة يسرا وجيه زوجة الفنان إيهاب فهمى يوم الاثنين الماضى، حيث كتبت الفنانة على حسابها بموقع فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بابا حبيبى في ذمة الله، يا رب يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته".

وحل كل من الفنان إيهاب فهمي وزوجته الفنانة يسرا وجيه ضيفين في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، الذى يذاع على شاشة الحياة، وتناول اللقاء كشف العديد من الأسرار حول الحياة الخاصة للفنان إيهاب فهمي وزوجته سارة وجيه وبداية التعارف بينهما فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية وعلاقتهما ببعض.

يذكر أن إيهاب فهمى يعمل حالياً على تصوير دوره فى مسلسل "برغم القانون" بطولة إيمان العاصى، هانى عادل، محمد القس، حمزة العيلى، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، ومقرر عرضه الشهر المقبل على إحدى شاشات المتحدة.



أشرف زكى و أشرف طلبة



هاني سلامة



جانب من العزاء



احمد عبد العزيز ومحمد محمود



الحزن يسيطر على يسرا وجيه فى عزاء والدها



الفنان هاني سلامة



الفنانة يسرا وجيه تتلقى عزاء والدها



المخرج عمرو عابدين



جانب من حضور عزاء والد زوجة ايهاب فهمي



طارق النهري يعزي يسرا وجيه



طارق النهري



فاطمة الكاشف



محمد محمود واحمد عبد العزيز



هاني سلامة وطارق النهري