افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بان القوات الاسرائلية اطلقت قنابل مضيئة فوق المنطقة الحرجية بين مزرعة حلتا وكفرحمام خراج الهبارية في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا بقصد إشعال الحرائق فيها.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: القوات الاسرائلية اطلقت قنابل مضيئة فوق المنطقة الحرجية بين مزرعة حلتا وكفرحمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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