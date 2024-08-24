شكرا لقرائتكم خبر عن تووليت يشكر أهله والجمهور وحبيبته على دعمه بحفله فى مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المطرب الصاعد تووليت، الشكر للجمهور على دعمه فى بدايته بحفله فى مهرجان العلمين الجديدة قبل صعود فريق كايروكى، وقال: "شكرا على دعمكم وشكرا لأهلى، لولاكم ما كنتش هقف هنا وبشكر حبيبتى على دعمها وفرقتي".

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.