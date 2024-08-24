براد بيت يدخل بمغامرة خطيرة على الدراجة الناريّة على الرغم من حادث ابنه الأخير

استبدل براد بيت بدراما الدّرّاجة الإلكترونيّة مغامرة كاملة للدّرّاجات النّاريّة في أيسلندا وذلك بعد أسابيع فقط من حادث إبنه باكس الأخير، إذ يقوم بتسريع محرّكات سيّارته على الطّرقات المفتوحة في جزيرة الشّمال، ممّا يثبت أنّه لا يدع المخاوف الأخيرة تبطئه.

في هذا السّياق، رصد موقع TMZ براد بيت وهو يستعدّ للرّحلة مع وضع خوذته في مكانها بشكل آمن.

وبينما كان يخرج من موقف السّيّارات، التقطت الكاميرات كلّ لحظة. إنضمّ إلى نجم هوليوود اثنان من زملائه من سائقيّ الدّرّاجات النّاريّة.

تأتي هذه الرّحلة في أعقاب حادث باكس (١٩ عامًا) المرعب على درّاجة إلكترونيّة خلال ساعة الذّروة في لوس أنجلوس. اصطدم باكس وهو بدون خوذة بسيّارة متوقّفة، وانتهى به الأمر في المستشفى مصابًا بنزيف دماغيّ بسيط.

أخبر المطّلعون TMZ أنّ براد قد اهتزّ بشدّة بسبب الأخبار. في حين أنّه قد لا يكون هو وباكس على علاقة وطيدة، إلا أنّ الأب القلق ظلّ يراقب عن كثب حالة ابنه من خلال الاتّصالات المتبادلة.

ومع ذلك، لم يدع براد حادث باكس هذا يوقف مرحه. إذ إنّه يبحر خلال إجازته الأيسلنديّة على أمل أن يكون أكثر حذرًا.