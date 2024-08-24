تركي آل الشّيخ يعلن نفاد جميع التّذاكر العامّة لنزال “Riyadh Season Card Wembley Edition”

أعلن معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن نفاد جميع تذاكر الدخول العامة لنزال “Riyadh Season Card Wembley Edition” والذي سيقام بملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية لندن، في ٢١ أيلول/سبتمبر المقبل.

وسيشهد النزال المرتقب مواجهة حاسمة بين بطلي الوزن الثقيل أنتوني جوشوا ودانييل دوبوا على لقب الوزن الثقيل في الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF).

وضمن نفس النزال، سيواجه أنتوني كاكيس خصمه جوش وارينغتون في نزال على لقب الوزن الخفيف الفائق للاتحاد الدولي للملاكمة، بينما سيتحدى جوشوا بواتسي غريمه ويلي هاتشينسون على لقب الوزن الخفيف الثقيل المؤقت لمنظمة الملاكمة العالمية (WBO).

وفي الوزن المتوسط، ستدور مواجهة قوية بين تايلر ديني وحمزة شيراز، في حين سيتنافس ليام سميث وجوش كيلي على لقب الوزن المتوسط الخفيف، وأخيرًا، سيخوض مارك تشامبرلين نزالاً ضد جوش بادلي على لقب الوزن الخفيف.

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يذكر أنه تبقى عدد محدود من تذاكر البلاتينيوم والضيافة لهذا النزال الاستثنائي، الذي يتضمن أيضًا عرضًا خاصًا من المغني ليام غلاغير.

ويمكن متابعة هذا الحدث الكبير عبر خدمة الدفع مقابل المشاهدة من خلال Dazn و Sky Sports و TNT Sports.