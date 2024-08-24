توقف مسلسل مي عمر من جديد.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توقف تصوير مسلسل “إش إش” الذي تخوض به الفنانة مي عمر السباق الدرامي الرمضاني المقبل، من جديدة وللمرة الرابعة.

وأفادت بعض المصادر أن سبب التوقف هذه المرة بسبب معاينة المخرج محمد سامي لأماكن تصوير جديدة بعد عدم اقتناعه بالأماكن التي تم اختيارها سابقاً، وهو ما دفع بطلة العمل مي عمر لاستغلال فترة التوقف والعودة إلى الساحل الشمالي لقضاء فترة التوقف هناك.

وكانت فترة التةقف الأولى لمسلسل “إش إش” أثناء حصول مي عمر ومحمد سامي على إجازتهما الصيفية ثم جاء التوقف الثاني بسبب مشاجرة محمد سامي مع مدير مركز صيانة سيارات وتحويل الأمر للنيابة والتحقيق مع سامي، ثم جاء التوقف الثالث بعد وفاة المنتج الفني للمسلسل تامر فتحي في حادث الضبعة الشهير الذي راح ضحيته أربعة منتجين فنيين من شركة سينرجي.

مسلسل “إش إِش” يشارك في بطولته بجانب مي عمر كل من: ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.