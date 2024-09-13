بحضور محمد رياض ولوسي.. 40 صورة من عزاء والدة المخرج أحمد شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصوير هاني رجب:

أقيم عزاء السيدة كاريمان فرج والدة المخرج أحمد شاهين، مساء اليوم الخميس، في مسجد الحامدية الشاذلية، اليوم الخميس.

وقدم واجب العزاء الفنان محمد رياض الإعلامي طارق علام، والفنانة غادة سرحان، والفنان صبحي خليل، والفنانة لوسي، والفنان عصام شاهين.

المخرج أحمد شاهين، تلقى العزاء في والدته الحاجة كاريمان فرج، بمسجد الحامدية الشاذلية وسط أقاربه وأصدقائه المقربين.

وكان المخرج أحمد شاهين، أعلن وفاة والدته، أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

وكتب "شاهين: "إنا لله وإنا إليه راجعون، مؤمنون وراضون بقضاء الله وقدره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أمي في ذمة الله بعد صراع طويل مرير مع المرض، نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتها ولا نقول إلا ما يرضي الله".

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