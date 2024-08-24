طليق جينيفر لوبيز يعلّق على انفصالها عن بن أفليك.. هذا ما قاله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك نجم دوري البيسبول السابق أليكس رودريغيز عبارة غامضة ربطها الكثيرون بانفصال طليقته النجمة الأميركية عن زوجها الحالي الممثل بن أفليك.

وقال رودريغز في خاصية القصص المصوّرة (ٍتوري) على حسابها في “إنستغرام تزامناً مع إعلان تقدم “جاي لو” بأوراق الطلاق: “قد تسلك طريق واحد من اثنين… وقد تكون أنت أيضاً من يقرر الاتجاه”.

ورأت شريحة واسعة من المعلقين أن عبارة رودريغز شماتة مبطنة بطليقته.

وفي آذار (مارس) 2019، تقدّم رودريغيز إلى لوبيز بطلب يدها في جزر الباهاماس بخاتم ألماس بقطع الزمرد عيار 16 قيراطاً قُدِّرت قيمته بأكثر من مليون دولار. وكان العرض “مفاجأة كاملة” بالنسبة إلى لوبيز.

وكتب رودريغيز عن عرض الزواج على الشاطئ في “إنستغرام”: “ليس هناك الكثير من الكلمات لمشاركتها معك، فقط المشاعر. الامتنان. الإثارة. وفقط… الفرح. نعلم أن هناك عملاً يجب القيام به لمواصلة بناء أسرة ومستقبل يمكننا أن نفخر به، ولا يمكننا القيام بذلك بدونكم جميعاً”.

وكان من المفترض أن يعقد الزوجان قرانهما في إيطاليا في حزيران (يونيو) 2020، لكنهما اضطرا إلى التأجيل بسبب جائحة كورونا. أرجآ حفل الزفاف للمرة الثانية قبل إنهاء خطوبتهما رسمياً في نيسان (أبريل) 2021.