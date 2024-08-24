أزمة شيرين مع روتانا تابع.. الحجز على إيردات الأغاني الجديدة ونقل ملكيتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف رضا محمد عبدالفتاح المستشار القانوني لشركة روتانا في القاهرة، عن تطورات أزمتهم مع النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أن العقد بين الطرفين مازال ساريا ونافذا، وطالبها بتنفيذه، لافتا لوجود إجراءات سيقومون بها في حال امتناعها، هي: الحجز على إيرادات الأغاني ومنع بث الأغاني ونقل ملكيتها والمطالبة بدفع تعويض.

وعرض برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، لقاء مع المستشار القانوني، جاء فيه: “مش بعمل حملة عشان أوقف لأ، أنا بحافظ على حقوقي، لم نستلم سوى 3 أغاني من 2019 حتى الآن، من 20 أغنية ومن 4 كليبات و3 حفلات، أنا بطلب من الفنانة وبترجى وبقولها بعد إذن حضرتك نفذلنا العقد”.

وتابع عبدالفتاح “إحنا تعاقدنا كشركة روتانا مع الفنانة شيرين عبدالوهاب بموجب عقد في 6 يناير 2019، هذا العقد يمنح الحق الحصري لشركة روتانا في إنها تستلم منها عدد 2 ألبوم بواقع كل ألبوم 10 أغنيات و2 فيديو كليب لكل ألبوم و3 حفلات، مدة العقد 3 سنوات ولكن وجد في العقد إنه يمتد لمدة أو لمدد أخرى إذا لم تقم الفنانة بتنفيذ التزاماتها الواردة في العقد وتسليم شركة روتانا عدد 20 أغنية المتفق عليها، يظل العقد نافذا وساريا ولا يمكن لأحد أن يقول إنه انتهى”.

وأضاف “صبرنا عليها وانتظرنا لكن لم تقم بتنفيذ أيا من بنود العقد، لجأنا لمحكمة القاهرة الاقتصادية لمطالبتها بالشرط الجزائي الوارد في العقد وهذا الشرط ينص أنه تلتزم بسداد 5 مليون جنيه وشركة لامير تلتزم أيضا بسداد مبلغ 5 مليون جنيه، والمحامي ادعى أن جائحة كورونا هي السبب في عدم تنفيذ الفنانة لالتزامها، وقدم إنذار لشركة روتانا إنه مستعد لتسليم الأغاني وده كان في أول 2023، والمحكمة ردت على هذه الدفوع الغير منطقية وقررت صراحة أن جائحة كورونا كانت مدة زمنية مؤقتة وأن الفنانة لم تقدم أنها توقفت عن الغناء في هذه الفترة، وأن طلب الفنانة مهلة لتسليم الأغاني يعتبر تسويف لا طائل من ورائه، وقضت بدفعها الشرط الجزائي والتعويض”.

وأشار المستشار القانوني لـ”روتانا” أن الشركة توجهت باتهام وبلاغ ضد الفنانة تتهمها بالتشويه والبلاغ الكاذب “وإن شاء الله بنقول للفنانة العظيمة شيرين لقاءنا في المحكمة”، وواصل حديثه عن مطالبهم، موضحا “لشركة روتانا منفردة حق عرض وتوزيع وبث الأغاني والأغاني المصورة التي تؤديها على أي وسيلة مرئية أو مسموعة في جميع دول العالم، ممنوع على الفنانة أن تطرح أغنية خاصة بيها أو تتعاقد بشأنها مع الغير إلا بعد مرور 6 أشهر من تسليمها كامل الأغاني وأنا كروتانا أطرح أخر أغنية من الألبوم الثاني، والعقد قائم وساري ونافذ واتحدى أي أحد أن يدعي أن عقد الفنانة شيرين مع شركة روتانا انتهى أو تم فسخه بأي شكل من الأشكال، هنقوم بالحجز على كافة الإيرادات هنمنع بث الأغاني هننقل ملكية وهنطالبها بالتعويض”.

جدير بالذكر أن الخلاف بين شيرين عبدالوهاب وشركة روتانا مازال قائما ووصل لساحات القضاء منذ فترة طويلة، إذ تؤكد شيرين أن العقد بينهما لم يعد ساريا بعد دفعها للشرط الجزائي مؤخرًا، بينما تشير الشركة إلى حقها حتى بعد حصولها على الشرط الجزائي، في تنفيذ بنود العقد واستلامها الأغاني المتفق عليها.