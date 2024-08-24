شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال وسامو زين وأحمد جمال فى عزاء والد الموزع وسام عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل عزاء والد الموزع الموسيقي وسام عيد المنعم بمسجد الشرطة بصلاح سالم، وكان أول الحاضرين لتقديم واجب العزاء الفنان سامو زين، كما حضر الفنان رامي جمال والموزع تومة والملحن مصطفى جاد والفنان زعيم والملحن نادر نور والفنان أحمد جمال ومهندس الصوت ماهر صلاح والملحن محمد طلعت والشاعر محمد عاطف والملحن محمد شحاته.

والشاعر خالد تاج الدين والملحن أحمد زكريا

وقد نعى الشاعر عمرو المصرى والد الموزع وسام عبد المنعم، وعلق قائلاً على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "البقاء لله في وفاة والد صديقنا الموزع وسام عبد المنعم.. ربنا يرحم والده ويغفر له ويصبرهم جميعًا يا رب".



عزاء والد الموزع وسام عيد المنعم



عزاء والد الموزع وسام عيد المنعم