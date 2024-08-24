اللبنانية رولا يموت تستحم دون أن ترتدي أي قطعة ملابس والفيديو يحصد على ملايين المشاهدات ومتابع: لحم رخيص

عد - كتب سعد محمود - أعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي وبعض الصفحات الفنية فيديو قديم للفنانة والعارضة اللبنانية ​رولا يموت​ كانت نشرته عبر الانستغرام وأثار الجدل حينها، حيث ظهرت رولا وهي تستحم دون ملابس بحوض الاستحمام، وحصد هذا الفيديو 2 مليون مشاهدة، والاف التعليقات بين منتقد ومستنكر وبين متغزل بإثارتها.

هذا وانتشر مؤخرا خبر على مواقع التواصل الإجتماعي يفيد بخضوع رولا يموت لنفخ وعملية تجميل لمفاتنها، لكن نفت رولا الخبر من خلال حسابها على انستغرام، وعلّقت قائلة: "والله العظيم ما كبّرتها"، كما كانت قد نفت خبر انتشربشكل كبير حول نقلها إلى المستشفى بعد علاقة حميمة، ما جعله تتصدر الترند وقتها، لكنها نشرت صورة لهذه الأخبار، ونفت بتعليق قالت فيه: "إشاعات".

وكانت قد نشرت رولا يموت صورة لها، عبر الانستغرام، من جلسة تصوير خضعت لها ظهرت فيها وهي تجلس على كرسي، وترتدي bodysuit باللونين الأحمر والرمادي، واستعرضت مفاتنها بطريقة لافتة، مفتخرة بإنحناءات جسمها، ورشاقتها، وانقسم المعلقون بين من انتقدها وهاجمها بسبب اطلالاتها التي وصفوها بالإباحية، وبين من أثنى على جمالها وجرأتها، وهذه ليست المرة الاولى التي تنشر فيها رولا صوراً تثير الجدل.