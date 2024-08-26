مصطفى شعبان يواجه أزمة في مسلسله الجديد.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الفنان مصطفى شعبان يواجه أزمة كبيرة قبل بدء تصوير مسلسله الرمضاني الجديد والذس يحمل عنوان “حكيم باشا”، حيث إنها المرة الأولى التي يخوض فيها مصطفى شعبان تجربة الأعمال الصعيدية.

وتكمن الأزمة في عدم تعامل مصطفى شعبان من قبل مع اللهجة الصعيدية، وهو ما يحاول معالجته بتلقي دروس على اللهجة الصعدية على يد متخصصين في هذه اللهجة.

ومن المقرر أن يشارك في المسلسل عدد من النجوم، منهم: سوسن بدر، رياض الخولي، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف محمد الشواف.

وكانت قد انتشرت أخبار كثيرة عن تعاقد الفنانة سهر الصايغ على مشاركة مصطفى شعبان في مسلسله الجديد، ليكون ذلك التعاون الثالث بينهما على التوالي.

“لها” تواصلت مع الصايغ التي أكدت أنها لم تتعاقد على المسلسل، وكل ما نشر حول هذا الأمر عارٍ عن الصحة، مشيرةً إلى أن لا أحد تحدّث معها بخصوص المشاركة في المسلسل.

يذكر أن مصطفى شعبان خاض منافسات الموسم الرمضاني الماضي 2024 بمسلسل “المعلم”، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، وتناول صراعات سوق السمك، من خلال شخصية المعلم التي يقدمها مصطفى شعبان وهو تاجر سمك، وتقدم سهر الصايغ شخصية زوجته وتعمل صيدلانية ضمن الأحداث.