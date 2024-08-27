شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة تنفسية تدخل صبري عبد المنعم المستشفى أثناء التصوير والان مع تفاصيل الخبر

طمأن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الجمهور على الفنان صبري عبد المنعم، حيث قال لليوم السابع إن الفنان تعرض لأزمة تنفسية ادخلته المستشفى لكن وضعه أفضل والحمد لله، حيث تعرض للأزمة أثناء تصويره أحد الأعمال.

وكان تعرض الفنان القدير صبرى عبد المنعم لوعكة صحية في مارس الماضي، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات مصر الجديدة، وقال الفنان صبري عبد المنعم وقتها فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: "أنا أفضل الآن ولكنى سأظل تحت الملاحظة الطبية إلى أن يسمح الأطباء لي بالخروج من المستشفى، ووجه الشكر الى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لاهتمامه به والحرص على متابعة حالته الصحية كما وجه الشكر الى الفنان أحمد صيام".

يذكر ان الفنان القدير صبرى عبد المنعم شارك فى الماراثون الرمضانى هذا العام بمسلسل " بيت الرفاعى " بطولة امير كرارة وجسد الفنان صبرى عبد المنعم في مسلسل "بيت الرفاعي" شخصية صاحب مصنع تربط بينه وبين بطل العمل الفنان أمير كرارة علاقة طيبة.

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.