شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن وليلى.. شخصيتا الأختين رحاب الجمل وإيمان العاصى فى برغم القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر الفنانة إيمان العاصى في تصوير مسلسلها الجديد برغم القانون، المقرر عرضه فى موسم الأوف سيزون، من إخراج شادى عبد السلام، حيث أوشك فريق العمل على الانتهاء من تصوير المسلسل، حيث يتبقى لهم ما يقرب من 15 يوماً وينتهى التصوير بالكامل ويدخل غرف المونتاج والمكساج ليصب جاهزاً للعرض.

وتجسد إيمان العاصى شخصية تدعى ليلى ومتزوجة من محمد القس، ولها شقيقتها فاتن – رحاب الجمل ومتزوجة من الفنانة وليد فواز، وخلال مسيرتهما تتعرضا لأحداث مختلفة سواء مهنية أو عائلية.

برغم القانون يشارك فى بطولته كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.

مسلسل برغم القانون يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة إيمان العاصى في الدراما التليفزيونية، وذلك بعد النجاحات البارزة التي حققتها خلال السنوات الماضية، آخرها مسلسل "جعفر العمدة" مع محمد رمضان والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، حيث تألقت بشخصية دلال التى جسدتها فى المسلسل وسجلت اسمها كواحدة من أبرز نجمات موسم رمضان 2023.

يشار إلى أن رحاب الجمل شاركت فى رمضان الماضى بعملين أولهما بيت الرفاعى مع الفنان أمير كرارة، وشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد فؤاد سليم، أحمد رزق، ملك قورة، جنيا المصرى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد نادر جلال، كما شاركت في بطولة مسلسل صدفة وشارك في بطولته كل من خالد الصاوى، وعصام السقا وآخرون، إخراج سامح عبد العزيز.