شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تقبل اعتذار حسن شاكوش بعد حديثه عن الشعب التونسى والان مع تفاصيل الخبر

قبلت نقابة المهن الموسيقية متمثلة في لجنة التحقيقات برئاسة الدكتور محمد عبد الله والشئون القانونية اعتذار العضو حسن شاكوش عما بدر منه تجاه الشعب التونسي.

وشرح حسن شاكوش أنه لم يقصد تماماً الإساءة إلى الشعب التونسي الحبيب والشقيق، وأن العبارات التي وردت على لسانه بالفيديو كانت عبارات عفوية نتيجة ما شعر به خلال مغادرته من مطار تونس الحبيب، وأن هذا الأمر لم ولن يؤثر على حبه واحترامه وتقديره لتونس الحبيبة.

جاء هذا بعد أن أوضح له نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل أن هناك أقولاً لا يصح أن يكون مكانها السوشيال ميديا، حتى لا تؤثر على علاقات المحبة بين البلاد العربية الشقيقة، ومثل هذه التصرفات قد تكون حدثت مع جميع الفنانين لكنها لا يجب أن تقال على العلن حتى لا تُفقدنا علاقات المحبة بيننا وبين الأشقاء من الشعوب العربية الشقيقة، وقرر نقيب المهن الموسيقية ولجنة التحقيقات قبول اعتذار حسن شاكوش.