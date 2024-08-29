شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كافورى يحيى حفلاً غنائيًا بالسويد يوم 21 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم اللبناني وائل كفوري لإحياء حفل غنائي في السويد يوم 21 سبتمبر المقبل، ويقدم فيها كافورى باقة مميزة من أغانية التي اشتهر بها منذ بداية مشواره والتي منها البنت القوية، وحكاية عشقو بكرة رايح ع الجيش ومين حبيبى انا وقرب لى وسألونى ليش والغرام المستحيل وغيرها من الأغانى.



حفلة وائل كافورى

وكانت آخر حفلات النجم وائل كافورى بمصر منذ أيام قليلة وكانت فى إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى ولقد شهد إقبال جماهيرى كبير.

ويذكر أن طرح النجم اللبناني وائل كفورى كليب أغنيته الجديدة "حلو الحب"، عبر قناته على يوتيوب ومنصات الموسيقى الرقمية، وهي من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، إنتاج موسيقى داني حلو، مكس وماستر رالف سليمان.