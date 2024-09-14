شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".

وهبط الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% ليتداول عند 1.3119 دولار.

فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.08% إلى 1.1844 يورو. بورصة لندن كان أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.39%.

وسجل المؤشر مكاسب تعادل 32.12 نقطة، ليصل إلى 8273.09 نقطة.

ويضم هذا المؤشر أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.