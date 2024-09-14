الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الجمعة

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واس - لندن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".
وهبط الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% ليتداول عند 1.3119 دولار.
فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.08% إلى 1.1844 يورو.

بورصة لندن

كان أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.39%.
وسجل المؤشر مكاسب تعادل 32.12 نقطة، ليصل إلى 8273.09 نقطة.
ويضم هذا المؤشر أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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