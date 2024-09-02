فن ومشاهير

عزاء السيناريست عاطف بشاي.. أشرف زكي وعمرو الليثي وعلي الحجار أبرز الحضور

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ياسر رشاد - القاهرة - شهد عزاء السيناريست عاطف بشاي بكنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة، حضور الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والإعلامي عمرو الليثي والمخرجون عمر عبد العزيز ومجدي أحمد علي وهاني لاشين وزوجته الإعلامية رشا سليمان، والفنان ناجي سعد والأب بطرس دانيال، كما حضر الفنان علي الحجار.

علي الحجار 

وكانت شيعت جنازة الراحل عصر اليوم بنفس الكنيسة وكان حاضرا من الفنانين الفنانان محمود حميدة ومحمود قابيل والناقدة ماجدة موريس.

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عمرو الليثي وعمر عبد العزيز 

خيم الحزن على الوسط الفني، بعد رحيل المخرج والسيناريست عاطف بشاي، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، حيث توفي فى الرعاية المركزة بعد توقف عضلة القلب.

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عمرو الليثي 

وعانى عاطف بشاي في الأيام الأخيرة من أزمة صحية حادة نتيجة إصابته بالتهاب رئوي.

وكشفت زوجة السيناريست عاطف بشاي عن كواليس رحيل زوجها بعد معاناة مع المرض.

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عمرو الليثي ومحمد العدل 

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

كما أعلنت عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته، والمرض الذي تسبب في وفاته داخل الرعاية المركزة عقب فقدانه الوعي.

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أشرف زكي ومنير مكرم 

وأكدت زوجة عاطف بشاي فى تصريحات صحفية أن وفاته لم تكن بسبب النزيف الذي تعرض له الفترة الماضية في المخ، وأنه عانى في أيامه الأخيرة من التهاب رئوي حاد أدى لتدهور حالته الصحية

وكان كشف المنتج محمد العدل على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك عن وفاة السيناريست عاطف بشاي.

وعلق المنتج محمد العدل قائلا : وداعا عاطف بشاى السيناريست الرائع والصديق الأروع".


وكان السيناريست الكبير عاطف بشاي قد خضع لجراحة ناجحة في المخ، وذلك بعد إصابته بنزيف في المخ استدعي تدخلا جراحيا عاجلا.

وكانت كشفت زوجة السيناريست المصري عاطف بشاي تطورات حالته الصحية، بعد نقله إلى المستشفى.

وقالت زوجته ماري لوسائل إعلام محلية إنه ما زال قاقدا للوعي، ويتلقى الرعاية في العناية المركزة.
 

وأضافت: "الاطباء يفعلون أقصى ما لديهم لإنقاذه، وعرضت أن يسافر للعلاج خارج مصر، لكنهم رفضوا".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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