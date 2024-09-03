صراعات أحمد عز مع خُط الصعيد بـ "فرقة الموت".. اعرف موعد العرض

ياسر رشاد - القاهرة - ينتهي النجم أحمد عز، من تصوير فيلم فرقة الموت، شهر أكتوبر المقبل، ويدخل العمل السينمائي بعد ذلك في مرحلة المونتاج، ومقرر عرضه بداية عام 2025 في جميع دور العرض .

فرقة الموت

فيلم فرقة الموت مأخوذ عن أحداث حقيقية، ومن نوعية الأعمال الأكشن التشويقية التاريخية، وتدور أحداثه في فترتي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي في صعيد مصر، ويجسد خلاله أحمد عز شخصية ضابط، ويدخل في صراعات مع خُط الصعيد الذي يقدم دوره آسر ياسين.

أحمد عز

كما تظهر منة شلبي بشخصية فتاة تدعى سميرة وتشارك في مقاومة الاحتلال البريطاني، كما تشارك أمينة خليل ضيف شرف ضمن أحداث الفيلم وتظهر بشخصية زوجة أحمد عز.

آخر الأعمال السينمائية للنجم أحمد عز

حصد أحمد عز، نجاحًا كبيرًا من خلال فيلم ولاد رزق 3، والذي مازال يعرض في جميع دور العرض السينمائي، محققًا إيرادات صخمة منذ انطلاق عرضه.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3، بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، وفيلم ولاد رزق 3 عرض منه جزئين، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.

أحمد عز

حقق فيلم ولاد رزق، في السينمات المصرية إيرادات قياسية، إذْ حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنيه تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق أرقامًا قياسية جعلته يصل لـ104 ملايين جنيه وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية بعد فيلمي "كيرة والجن" وفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني.

وكان عرُض للفنان أحمد عز آخيرًا فيلم العارف، وشاركه بطولته الفنان أحمد فهمي، وحقق نجاحات كبيرة في شباك تذاكر دور العرض السينمائي .

تدور قصة "العارف" حول "يونس"، الذي يعيش حياة اجتماعية وأسرية هادئة، إلى أن يخطط لسرقة أحد البنوك عن طريق شبكات الإنترنت، ويتورط وسط عصابات خطيرة.

أحمد عز

وجوه بطولية مميزة في "العارف":

بطولة "أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، كارمن بصيص، فتحي عبدالوهاب، تأليف: محمد سيد بشير، إخراج: أحمد علاء الديب.