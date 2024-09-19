حمزة نمرة يتصدر التريند لهذا السبب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح المطرب حمزة نمرة، مساء اليوم الأربعاء، أحدث أغانيه الجديدة "استنوا شوية" على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتصدر حمزة، تريند "إكس" بعد طرحه الأغنية بساعات قليلة.

أغنية "استنوا شوية" من كلمات فلبينو أحمد، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع Metehan Köseoğlu .

وأعاد نمرة، نشر الأغنية عبر حسابه على "إكس"، وعلق: "أغنيتي الجديدة (استنوا شوية) دلوقتي على يوتيوب وكل المنصات".

وتقول بعض كلمات الأغنية: "هاتلي قعدة فيها اتنين، فضلوا مع بعض الاتنين، كله في الآخر هيفارق، دي حقيقة مؤكدة، كلها أحضان مطارات، وفي حياة بعضنا فترات، في الطريق مواعيد فراقنا، من زمان متحددة، وأدفع نص عمري، وترجع تاني ضهري".

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