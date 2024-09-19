الحلفاوي يرد على تدوينة شوبير: "أخيرا خطوة مطلوبة منذ سنوات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رد الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على تدوينة للكابتن أحمد شوبير بشأن الدوري المصري في شكله الجديد.

وأعاد الحلفاوي، نشر تدوينة شوبير، عبر حسابه على "إكس"، وعلق: "أخيرا.. خطوة مطلوبة منذ سنوات.. كانت تكتمل بتقليص عدد الأندية بنزول 4 وصعود 2".

وأضاف الحلفاوي: "سؤال: العدد الفردي للمجموعتين 9 ألا يترتب عليه أن كل جولة سيكون فيها ناد لا يلعب؟".

وجاء في تدوينة أحمد شوبير التي كتبها عبر حسابه على "إكس": "شكلنا كده داخلين على عصر محترم لكرة القدم في مصر 18 رئيس نادي على رأسهم محمود الخطيب وحسين لبيب ولأول مرة يتفق الجميع على موسم استثنائي لإعادة الانضباط للدوري المصري وكمان بعد موافقة 14 نادي من أصل 18 يصبح الدوري المصري من دور واحد فقط ثم يتم تقسيمه إلى مجموعتين حسب الترتيب في الجدول".

وتابع: "كل مجموعة 9 فرق، المجموعة الأولى لتحديد البطل، والمجموعة الثانية يهبط منها فريقين إلى القسم الثاني وسيتم إجراء القرعة في الأسبوع الأول من أكتوبر.. جدول الدوري العام ستضعه الشركة الألمانية، الدوري سينتهي مع منتصف شهر يونيو".

وأختتم شوبير: "شكرا محمد يحيى وسيف الوزيري رئيس ونائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة.. شكرا لكل من ساهم في هذا النجاح وسأوافيكم بنجاحات أخرى".

اقرأ أيضا:

نشوى مصطفى وعبد الرحيم كمال 10 نجوم ارتبط اسمهم بالشيخ صلاح التيجاني بعد اتهامه بالتحرش