فهرية أفجان تنشر صورًا برفقة طفليها على البحر.. هل يشبهان بوراك أوزجيفيت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الممثلة التركية فهرية أفجان، زوجة الممثل بوراك أوزجيفيت، مجموعة من الصور لإجازتها التي تقضيها مع عائلتها.

وبدت السعادة واضحة على ملامح فهرية أفجان التي شاركت باقة من اللحظات اللطيفة برفقة طفليها كاران وكيريم.

واستعرضت فهرية أفجان رشاقتها بلباس البحر الأزرق الأنيق و”شورت” من الدنيم، كما اختارت ارتداء نظارة شمسية زرقاء أضافت للإطلالة مزيدًا من الجمال.

وسرعان ما نال المنشور تفاعلا كبيرًا بين محبي الثنائي فهرية أفجان وبوراك أوزجيفيت، والذين لطالما أثنوا على جمال الطفلين.