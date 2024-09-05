التفاصيل الكاملة لـ مسلسل "برغم القانون" قبل انطلاق عرضه

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق أولى حلقات مسلسل "برغم القانون" للفنانة إيمان العاصي، في الثامنة مساء يوم الاحد الموافق 15 سبتمبر، وتذاع عبر شبكة قنوات "ON".

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون، بطولة إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، محمد محمود عبدالعزيز، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، وليد فواز، فرح يوسف، تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادى عبد السلام.

قصة مسلسل برغم القانون

تدور أحداثه في دراما إجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر ١٠ سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار.

وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.