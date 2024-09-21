وفاة مدير التصوير سمير سالم ونقابة المهن السينمائية تنعيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت نقابة المهن السينمائية عن وفاة مدير التصوير سمير سالم ونعته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

ونعت نقابة المهن السينمائية في بيان رسمي تضمن : "ينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل مدير التصوير سمير سالم مدير عام التصوير والإضاءة بقطاع التلفزيون سابقًا، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".

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