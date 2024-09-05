شكرا لقرائتكم خبر عن أزمات تلاحق أرمى هامر.. من اتهامه بالتحرش لعدم قدرته على شراء بنزين سيارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم النجم العالمى أرمي هامر الكثير من التقارير الفترة الماضية بسبب أزماته المتعددة، بجانب تصريحاته الصادمة، فكانت البداية مع الادعاءات بالاعتداء الجنسى، وذلك بعد اتهام هامر بالاغتصاب وسوء السلوك الجنسى من قبل العديد من النساء فى عام 2021.

ومن ثم تصريحاته التي تناول فيها هامر الادعاءات بأنه من آكلى لحوم البشر في مقابلة مع المذيع بيرس مورجان، وذلك بعد أن تصدر هامر عناوين الأخبار في عام 2021 بعد رسائل يُزعم أنه أرسل فيها رغبات جنسية مفصلة بالإضافة إلى معلومات تأكد أنه من أكلى لحوم البشر، كما اتُهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل عدة نساء، مع نفيه لهذه الاتهامات.

في مقابلة ضمن برنامج بيرس مورجان غير الخاضع للرقابة، سأل مورجان هامر عما إذا كان قد أكل لحمًا بشريًا من قبل، بينما يتم استجوابه أيضًا حول الرسائل التي ظهرت إلى النور في عام 2021، وفي فيديو تشويقي للمقابلة، سأل مورجان الممثل: "هل أنت من آكلى لحوم البشر؟" فيجيب هامر: "هل تعرف ما عليك فعله لتصبح من آكلى لحوم البشر؟"، ومع سؤال مورجان لـ هامر بطريقة مباشرة عما إذا كان قد أكل لحمًا بشريًا من قبل، قال هامر رداً على ذلك: "لم يكن هذا سؤالاً اعتقدت أنه يجب علي الإجابة عليه".

وأخيرا أثار هامر الجدل بسبب بيعه لسيارته المفضلة لأنه "لم يعد يستطيع تحمل تكلفة البنزين"، وفي مواجهة النكسات المالية التي جاءت مع الاتهامات، كشف هامر إنه يبيع شاحنة لخفض تكاليف البنزين.

في حين أن ماركة الشاحنة وطرازها غير واضحين تمامًا، فمن المفترض أنها تستهلك الكثير من البنزين، حيث شارك هامر أنه أنفق حوالى "400 أو 500 دولار من البنزين" عليها منذ عودته إلى لوس أنجلوس.

وأكد هامر قائلا:" اشتريت هذه السيارة لنفسي في عام 2017 كهدية عيد الميلاد لأنني أمتلكت شاحنات صغيرة لفترة طويلة وأحببت هذه الشاحنة بشدة، ولكننى الان لا استطيع تحمل تكلفة البنزين".

واختتم هامر تصريحاته مؤكد:"لكن لا بأس، لقد اشتريت سيارة جديدة، أصغر، وتقريبا سأحتاج حوالي 10 دولارات من البنزين فيها شهريًا".