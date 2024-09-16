شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. تسجيل 40 إصابة جديدة بحمى الضنك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة الإصابات بحمى الضنك في إقليم البنجاب شرق باكستان إلى 40 حالة، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في الإقليم، أن معظم الإصابات تم تسجيلها في مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد، مع تسجيل حالة واحدة في مدنية لاهور عاصمة إقليم البنجاب، وحالتين في مدينتي ميانوالي وباهاوالبور.

والأسبوع الماضي، جرى تحديد 207 حالات إصابة جديدة بفيروس حمى الضنك، ليصل إجمالي عدد الحالات في البنجاب إلى 632 حالة لعام 2024.