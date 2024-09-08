بـ "سحلية وملابس غريبة".. حسن أبو الروس في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان حسن أبو الروس عن كواليس جلسة تصوير أغنيته الجديدة "العيون بصالي" ونشر صورها عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وظهر حسن أبو الروس في جلسة التصوير بإطلالة غريبة و"سحلية على كتفه" وعلق: "جلسة تصوير العيون بصالي"، والجلسة تخص أغنيته الجديدة "العيون بصالي" التي طرحها منذ أسابيع عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

واعتاد الفنان حسن أبو الروس على إثارة الجدل الجدل بإطلالاته الغريبة بالعديد من المناسبات المختلفة والتي تحظى بإعجاب جمهوره ومتابعيه.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان حسن أبو الروس كانت بمسلسل "حالة خاصة" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم غادة عادل، طه دسوقي، هاجر السراج، وئام مجدي، تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار وعرض مطلع العام الجاري.

اقرأ أيضا:

نيللي نجمة الدورة الأربعين لمهرجان الإسكندرية السينمائي

عايدة فهمي: "تعرضت للظلم في فوازير الخاطبة وصلاح جاهين طلب مني تسجيل بحبه يا بابا 30 مرة"