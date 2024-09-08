"قلبي مكسور".. نيكول كيدمان تغيب عن تسلم جائزتها من فينيسيا بسبب وفاة والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

غابت النجمة العالمية نيكول كيدمان، عن تسلم جائزة "أفضل ممثلة" عن فيلمها "Babygirl" بحفل ختام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 هذا العام الذي يقام مساء اليوم السبت بسبب وفاة والدتها.

وعقب إعلان فوز نيكول كيدمان بالجائزة، قامت مخرجة الفيلم هالينا راين بالصعود على المسرح وكشفت عن سفر كيدمان بعد الإعلان عن وفاة والدتها من خلال رسالة تركتها قبل مغادرة حفل الختام وقالت: "اليوم وصلت إلى البندقية، لأكتشف بعد وقت قصير عن وفاة والدتي الشجاعة والجميلة، جانيل أن كيدمان، أنا في حالة صدمة ويجب أن أذهب إلى عائلتي وأعتبر هذه الجائزة لها".

وتابعت كيدمان في رسالتها: "لقد شكلتني وأرشدتني وصنعتني، أنا ممتنة جدًا لأنني تمكنت من قول اسمها لكم جميعًا من خلال هالينا، إن التصادم بين الحياة والفن أمر مفجع، قلبي مكسور"، وكانت والدة نيكول كيدمان معلمة تمريض وعضوًا في اللوبي الانتخابي النسائي، وهي مجموعة نسوية أسترالية.

تصدرت النجمة نيكول كيدمان محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما تداول رواد "السوشيال ميديا" مقطع فيديو لها وهي تقابل أحد المعجبين من ذوي الهمم على السجادة الحمراء للعرض الأول لفيلمها "Babygirl"، وظهرت بالفيديو وهي تقترب منه حتى انها جلسة على الأرض وقامت بمصافحته وسط إعجاب جمهورها ومتابعيها ووصفوها بـ "القلب الكبير".

تدور أحداث فيلم "Babygirl" حول مديرة تنفيذية رفيعة المستوى حياتها المهنية والشخصية تصبح على المحك عندما تبدأ في علاقة غرامية مع متدرب أصغر منها بكثير، ومن المقرر عرض الفيلم تجاريًا نهاية شهر ديسمبر المقبل.

يذكر أن نيكول كيدمان تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم التشويق والإثارة "Holland, Michigan"، والموسم الجديد من مسلسل الجريمة "Big Little Lies".

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