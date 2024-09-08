محمد ممدوح يكشف عن وفاة ابن عمته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد ممدوح عن وفاة ابن عمته وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

ونشر محمد ممدوح صورة أرشيفية له ونعاه قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجو الدعاء للمرحوم حسن ثابت ابن عمتي وأخويا وصاحبي، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويرحم أمواتنا جميعًا، الفاتحة على روحه والثواب عند الله".

وعرض للفنان محمد ممدوح مؤخرًا أكثر من عمل فني أبرزها فيلم "ولاد رزق 3: القاضية"، وفيلم "أهل الكهف" اللذان عرضا ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي، إلى جانب فيلم "إكس مراتي" الذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائي.

يذكر أن محمد ممدوح يشارك الفنانة دنيا سمير غانم بطولة فيلمها الجديد "روكي الغلابة" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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