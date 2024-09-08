هيفاء وهبي جريئة وهنا الزاهد بـ الأبيض.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ذات مرة في كان".

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، إطلالة أنيقة بالأبيض عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

هيفاء وهبي

خطفت الفنانة هيفاء وهبي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها بإيموجي "قلب".

ريهام عبد الغفور

ظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وأحيانا، خلافا لكل الصعوبات، خلافا لكل المنطق.. نأمل".

نهى عابدين

الفنانة نهى عابدين ظهرت بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلاله إعجاب متابعيها.

نيكول سابا

نشرت الفنانة نيكول سابا، إطلالة جديدة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها مرتدية فستان أنيق.

تارا عماد

ظهرت الفنانة تارا عماد بفستان جرئ، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلاله إعجاب متابعيها.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، مقطع فيديو لها ترقص فيه، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا مين؟، أنا بابا".

إيمان العاصي

ظهرت الفنانة إيمان العاصي، بإطلالة كاجوال داخل سيارتها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

إنجي علاء

نشرت المؤلفة إنجي علاء، إطلالة أنيقة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.