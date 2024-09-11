دينا عن عدد زيجاتها: اتجوزت 9 مرات .. والرقص سبب الطلاق

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة “دينا” عن عدد زيجاتها والكثير من أسرار حياتها، كما استعادت ذكريات أول حب لها فى لقائها ببرنامج “القاهرة اليوم”.

دينا أتجوزت 9 مرات:

قالت دينا خلال لقائها في برنامج "القاهرة اليوم" من تقديم إدوارد ونانسي مجدي عبر قناة "ألفا اليوم": "أكتر واحد حبيته وأنا صغيرة جدا وأتوفى وأنا عندي 15 سنة، اتخطبنا وعملت خطوبة ولبست فستان أبيض قصير عندي صوره، كان أخو هادي الجيار كان اسمه طارق الجيار الله يرحمه، دا أول وأهم حب في حياتي".

وأضافت دينا عن عدد زيجاتها: "اتجوزت 9 مرات، مش رقم مفزع تحية كاريوكا اتجوزت 13 مرة، معنديش مانع أتجوز، بستغرب من اللي بيقول مش هعمل كده تاني تعرف منين الدنيا هتوديك فين، أنا مكنتش مخططة إني أتجوز 9 مرات لو عليا لأ، أصحابي لما واحدة تطلق بمنعها".

وعن الحب في حياتها قالت دينا: "أنا رومانسية جدا، بس الحب مش موجود أنت بتخلقه، مفيش حاجة اسمها حب أنت اللي بتبقى عايز تعيش في حالة حب فبتعيش اللحظات السعيدة اللي بتديها لنفسك لحد ما البلونة تفرقع، الحب اللي من أول نظرة دا في المسلسلات التركي".

وتابعت دينا: "حبيت كتير، حبيت ناس ارتبط بيهم وحبيت ناس مرتبطش بيهم، أنا مهنتي مش سهلة وارتباط راجل بيا مش سهل ولازم يبقى عندة كمية ثقة بالنفس غير طبيعية، أنا اتطلقت كل الطلاقات عشان أنا رقاصة كل الجوازات مكملتش 3 أو 4 سنين، أقصر جوازه كانت سنتين وأطول جوازه كانت 5 سنين.

وردت دينا على تعليقات الجمهور الذي يتحدث أن سنها لم يعد مناسبا لمزاولتها لمهنة الرقص قائلة: "أنا حرة، هو أنا بروح لهم أخبط عليهم في البيت أرقصلهم اللي بيضايق ميتفرجش، شغلتنا أنت بتجيبني بفلوس مش ببلاش أنت بتدفعلي، المكان بيجبني بيدفعلي لو أنا مش كفء لا هيجبني ولا هيدفعلي".

على جانب آخر، تشارك دينا في رمضان 2025 في مسلسل "إش إش" بطولة مي عمر وماجد المصري، تأليف وإخراج ماجد المصري.

يذكر أن آخر أعمال دينا مشاركتها ضيف شرف في مسلسل "سر إلهي" عرض في رمضان 2024، بطولة روجينا، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.