وقفة احتجاجية في القاهرة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين

نظم عدد من الشباب مسيرة في القاهرة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، وتواصل الحرب على قطاع غزة.

وأحرق المشاركون في المسيرة العلم الإسرائيلي، ورددوا هتافات بينها “يا نصر الله يا حبييب.. اضرب دمر تل أبيب”، و”احرق في العلم الصهيوني دول قتلوني دول دبحوني”، و”نرددها جيل ورا جيل بنعاديكي يإ إسرائيل”.

وتعد هذه أول مسيرة منذ أن منع نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المظاهرات والمسيرات الداعمة لفلسطين في تشرين الأول الماضي.