نهاية التعاملات.. ارتفاع كبير في سعر الذهب

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال التعاملات المسائية، حيث زاد الجرام بنحو 35 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2403 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3090 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3605 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4120 جنيها للجرام.

كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 28840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وقفز سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2663 دولارا للأوقية، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال التعاملات، بارتفاع بنسبة 1.31%، محقققا بذلك مستوى قياسي جديد، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.