أغنية مصرية جديدة لـ نانسي عجرم (صُناع العمل وموعد الطرح)

ياسر رشاد - القاهرة - بعد نجاح "من نظرة"..

الأربعاء 11/سبتمبر/2024 - 03:27 م 9/11/2024 3:27:39 PM

تستعد الفنانة نانسي عجرم لطرح أغنية جديدة بعد النجاح الذي حققته “من نظرة”، التي طرحتها في مطلع الصيف الجاري.

فريق عمل أغنية نانسي عجرم الجديدة

تضم الأغنية الجديدة لـ نانسي عجرم فريق عمل مصري بامتياز، مع الشاعر تامر حسين والملحن محمد يحيى والموزع طارق مدكور.

حقق كليب “من نظرة” أكثر من 11 مليون مشاهدة، من كلمات وألحان زياد جمال، توزيع باسم رزق، ومن إخراج سمير سيرياني، وتقول كلماتها "

صدقني من نظرة من نظرة من نظرة هالقَلب عم يرقص عالدقة و كل دقة بيسمعها بالقِلب عمري من دونك من دونك من دونك شو صعب .حواسي الخمسة ستة صارو معك يا حب إنت إلي دوا دوا شفتك قلبي هوى هوى معك إنت قلبي ارتوى إنت غرامي كون الشمس بكون الفيّ كون النار بكون الميّ حنّ على قلبي شوي .حقق أحلامي وحياتك حكياتك حكياتك خلوني إنهار جمالك عالبكلة و متكلة عليي شوي تغار دلعني و ما بتندم و مقدم قلبي و ما تحتار جنونك عجنوني يا عيوني .بخلي الليل نهار إنت إلي دوا دوا شفتك قلبي هوى هوى معك إنت قلبي ارتوى إنت غرامي كون الشمس بكون الفيّ كون النار بكون الميّ حنّ على قلبي شوي . حقق أحلامي



كانت أخر الإصدارات المصرية لـ نانسي عجرم من خلال أغنية “تيجي ننبسط” التي سجلت أكثر من 70 مليون مشاهدة، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور .

وتقول كلماتها "

حبيبي تيجي نِنبسط ولو الدنيا إتكربِست نمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا و الناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست آه حبيبي تيجي نِنبسط ولو الدنيا إتكربِست نمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا و الناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست هيست هات ايدك فوق كتافي ونلف الدّنيا لفّ لف و تاخدلك حُضن دافي حاتلاقي قلقنا خفّ خف خوفك م الدنيا سيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه آه نركنه على أي رفّ رف حبيبي ما تفكنا م الشكليات فُكنا حايقولوا يعني إتجننوا طب ما يقولوا إتجننوا ماحدشِ ليِه حاجة عندنا عندنا ليِه حاجة عندنا حبيبي تيجي نفتكس كلام حُب جديد يتِلمس غنوة نقولها لبعضنا فرحة تكون من قلبنا رقصة جديدة بتترقص بتترقص اه يا حبيبي تترقص تترقص هات ايدك فوق كتافي ونلفّ الدنيا لفّ لف و تاخدلك حُضن دافي حاتلاقي قلقنا خفّ خف خوفك م الدّنيا سيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه انا سيبه نركنه على ايّ رفّ رف رفّ رفّ رف حبيبي تيجي نِنبسط ننبسط ولو الدنيا إتكربِست نمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا و الناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست عادي عادي عادي لو هيست عادي عادي هيست عادي لو هيست هيست عادي عادي عادي عادي عادي لو هيست عادي.

