إصابة شابين برصاص الاحتلال جنوب الخليل

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي الغاشم منذ أكتوبر الماضي، والذي أدى لسقوط الالاف من الشهداء والمصابين، فقد أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحدهما إصابته وصفت بالحرجة، مساء اليوم الثلاثاء، في مخيم الفوار، جنوب الخليل، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا".

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال داهمت عددا من الأحياء في المخيم، وفتشت عدة منازل، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي.

من جانبها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقهما في الخليل تعاملت مع إصابة حرجة لشاب (29 عاما) بالرصاص الحي بالصدر، وإصابة ثانية لشاب في الأطراف السفلية من مخيم الفوار، وقد جرى نقلهما إلى المستشفى.

وقد اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في قرية تل، جنوب غرب مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعدد من الآليات العسكرية، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.