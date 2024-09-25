غالانت يتهم جوتيريش بالإخفاق في منع هجمات حزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - اتهم يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالإخفاق في منع هجمات "حزب الله" على إسرائيل.

وبحسب روسيا اليوم، نشر وزير الدفاع الإسرائيلي تدوينة على حسابه بمنصة "إكس" ردا على تدوينة نشرها أمين عام الأمم المتحدة، حيث قال فيها: "السيد الأمين العام، إن الكابوس الذي تتحدث عنه هو في الواقع حقيقة واقعة".

وأضاف غالانت: "الحقيقة هي أن حزب الله أخذ لبنان رهينة والأمم المتحدة لا تعترف بأفعاله ولا تفي بالتزاماتها الأساسية وهي منع هجمات حزب الله والمطالبة بتنفيذ القرار 1701".

وفي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أفاد أنطونيو غوتيريش بأن لبنان أصبح كابوسا على غرار غزة في أعقاب الضربات الجوية الإسرائيلية.

وقال "إن غزة كابوس دائم يهدد بجر المنطقة برمتها إلى الفوضى بدءا من لبنان".

كما ذكر في تدوينة على "إكس" أن الوضع في غزة يشكل كابوسا مستمرا يهدد المنطقة بأسرها، ولبنان على حافة الهاوية.

وأشار إلى أن اللبنانيين والإسرائيليين وشعوب العالم لا يستطيعون أن يتحملوا أن يتحول لبنان إلى غزة أخرى.

وعرفت الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني منعرجا جديدا بعد أن شنت مقاتلات إسرائيلية غارات مكثفة على أماكن متفرقة في لبنان من بينها العاصمة بيروت على مدار يومين، قابلتها عمليات مكثفة من "حزب الله" .

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على لبنان إلى 558 قتيلا من بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 مصابا، وفق آخر إحصائية أعلنها وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن ضربات جديدة ضد "حزب الله" في لبنان.